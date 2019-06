Chine : aucun nuage de contestation à l'horizon

Pas de commémorations en Chine. Les événements de Tian'anmen ont été rayés des livres d'histoire. C'est l'amnésie générale orchestrée par le pouvoir. Un nouveau mouvement de révolte populaire est très difficile à imaginer. En 2020, il y aura une caméra de surveillance pour trois habitants. La Chine dépense 23 milliards d'euros chaque année pour la sécurité publique. Tout est vissé : société civile, médias, internet, organisations religieuses...

Flambée des salaires de 10% par an

Tout est contrôlé par le parti et rien ne doit dépasser la ligne du parti. Il n'y a pas de dissidence sinon elle est emprisonnée, muselée ou exilée. Les jeunes Chinois, qui voient l'économie fleurir et leur pouvoir d'achat augmenter, n'ont pas les mêmes aspirations que leurs aînés. La liberté et la démocratie, ce sera pour plus tard. Les revenus augmentent en Chine de 10% chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT