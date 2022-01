Chine : à la découverte des coulisses du festival de glace d’Harbin

Dans la nuit glaciale du Nord de la Chine, la cité de glace et de lumière scintille. Châteaux multicolores, temples de couleurs et toboggans géants… Sur plus d’un kilomètre carré, il y a un décor féerique : c’est le plus grand festival de glace au monde. Cette année encore, Covid-19 oblige, les visiteurs sont moins nombreux. Pour bâtir cette cité, il aura fallu 230 000 mètres cubes de glace, l’équivalent d’une centaine de piscines olympiques.

Chaque bloc de glace pèse près d’une tonne

Quelques jours plus tôt, par moins 30 degrés, les forçats de la glace s’affairent pour récupérer des blocs. Dès 3 heures du matin, 12 heures par jour et pendant un mois, des hommes brisent la glace. Chaque bloc pèse près d’une tonne. Sur le chantier, une armée travaille d’arrache-pied pour édifier les monuments de glace de toute taille. Il y a des ingénieurs, des sculpteurs et des électriciens. Chaque détail doit être parfait.