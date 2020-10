Automobile : le succès des pneus chinois

Le succès des pneus chinois en France et en Europe s'explique surtout par leur prix : 55 euros pour un pneu "made in China" contre 85 euros en moyenne pour une marque européenne ou japonaise. En 20 ans, les pneus chinois sont passés de 4 à 23 % de parts de marché en 2020. Ce coup d'accélérateur a été permis par la vente en ligne. Sur Internet, des dizaines de marques offrent des prix cassés, en dissimulant leur nationalité.

Des performances correctes, d'autres inquiétantes

"L'industrie du pneu chinois se modernise, elle ne fait plus seulement dans le pneu pas cher et de mauvaise qualité. Maintenant on fait dans le haut de gamme, dans des usines automatisées et intelligentes", défend Qianyu Yu, directeur de Doury, un fabricant de pneus chinois nouvelle génération présent au salon de l'automobile de Pékin. Mais que valent vraiment les pneus chinois ? Leur résistance et leur capacité de freinage ont été testées plusieurs fois. Si certaines performances restent correctes, d'autres sont plus inquiétantes selon Jérôme Fombelle, responsable du laboratoire Autoplus : "Entre un pneu premium et des pneus chinois, on a eu des différences au freinage [...] le pneu chinois freinait plus long de deux à cinq mètres".

