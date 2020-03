Chine : les entreprises redémarrent peu à peu

C'est l'une des plus grandes zones industrielles de Chine. À 150 kilomètres de Shanghai, Wuxi compte un peu plus de 100 000 usines et ateliers. Ces dernières semaines, à cause du Covid-19, les chantiers étaient à l’arrêt. Mais l'activité reprend peu à peu. "C'est une bonne nouvelle. On a besoin de travailler. Sinon, comment on fait pour se nourrir", explique un travailleur.

Les ouvriers reprennent le travail

À la télévision chinoise, les reportages sur le redémarrage de l'activité tournent en boucle. Les gouvernements locaux font rouler des cars pour transporter les ouvriers prêts à retourner travailler. Les autorités veulent donner l'image d'un pays qui se remet en marche. Dans une entreprise qui fabrique des scooters électriques, trois lignes de production fonctionnent à nouveau, mais ne tournent pas encore à plein régime.

