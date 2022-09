Au cœur de l'île japonaise de Yonaguni, sous la menace chinoise

Yonaguni est une petite île japonaise dans le Pacifique. En août dernier, les habitants ont regardé les manœuvres militaires chinoises avec beaucoup d'inquiétude. Une démonstration de force de Pékin à l'adresse de Taïwan et des États-Unis, accusés d'ingérence dans la région. Un regain de tensions bien visible depuis Yonaguni, située à proximité de Taïwan. Ce sont des pêcheurs locaux qui ont donné l'alerte d'un tir d'un missile chinois tout près des côtes. La surprise a été totale.

Une vulnérabilité géographique

Depuis, les 1 700 habitants de Yonaguni sont sur le qui-vive. Un sentiment partagé par le maire, qui connaît bien la vulnérabilité géographique de son île. Jeudi 16 septembre, il s'est félicité de la décision de Tokyo de renforcer sa présence militaire dans la région. "On va avoir une base sur l'île. On va en avoir d'autres sur les deux îles voisines, dès le printemps prochain", explique le maire. Réputée pour ses eaux turquoise et sa pêche marine, l'île japonaise n'avait encore jamais envisagé un avenir aussi incertain.