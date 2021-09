Alimentation : les Chinois sont fous de tofu

En petits carrés séchés au soleil, frais, en quiche ou même en spaghettis, le tofu en Chine est dans tous ses états. Derrière les fourneaux depuis quarante ans, un chef sait le préparer à toutes les sauces et de toutes les façons. “J’ai une cinquantaine de recettes avec du tofu. Frit, grillé, à la vapeur, en ragoût., etc. On peut tout cuisiner avec le tofu”, précise Xu Juanping.

“Le tofu, c’est notre fromage local”

Met favori des végétariens, le tofu est sans cholestérol et riche en protéines. En Chine, il est de tous les repas. “Pour nous, les gens du coin, on mange du tofu comme d’autres mangent du riz”, ajoute le chef. Du tofu tous les jours et pour toutes les occasions. “Le tofu, c’est notre fromage local. Ça peut avoir une odeur forte, mais c’est délicieux”, décrit une femme. Un fromage qui ravit les Chinois depuis plus de deux mille ans et il existe même des maîtres tofu.