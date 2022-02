Affaire Peng Shuai : la joueuse évoque "un énorme malentendu", dans une interview au journal "L'Équipe"

La tenniswoman chinoise Peng Shuai, disparue depuis début novembre après avoir accusé un ancien dirigeant chinois de l’avoir contrainte à un rapport sexuel, a évoqué "un énorme malentendu" dimanche 6 février, dans un entretien accordé au journal L'Équipe. "Agression sexuelle ? Je n'ai jamais dit que quiconque m'avait fait subir une quelconque agression sexuelle", a-t-elle déclaré dans cette interview publiée sur le site du quotidien sportif. "Je n'ai jamais disparu, tout le monde a pu me voir", ajoute la tenniswoman, expliquant qu'elle ne "[pensait] pas qu'il y aurait une telle inquiétude". L'Équipe a pu rencontrer la joueuse dimanche, en marge des Jeux olympiques de Pékin. Peng Shuai a reçu les journalistes du quotidien dans une suite du 16e étage de l'hôtel où le comité olympique chinois a établi ses locaux.

"Mes problèmes sentimentaux, ma vie privée, ne doivent pas être mêlés au sport et à la politique." Peng Shuai à "L'Equipe"

Le 2 novembre 2021, sur ses réseaux sociaux, la joueuse de tennis, qui fut pendant un moment numéro 1 mondiale en double, avait accusé de viol Zhang Gaoli, ancien vice-Premier ministre et ancien membre du Comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Son message avait rapidement été supprimé. Après ses accusations, il avait fallu deux semaines pour la voir reparaître en photo, puis en vidéo avec Thomas Bach, patron du CIO. "Je suis toujours restée en contact étroit avec mes amis proches", assure aujourd'hui la joueuse à L'Equipe.

"Le sport ne doit pas être politisé"

A la question de savoir si elle a eu des problèmes avec les autorités chinoises après son post accusateur, Peng Shuai répond que "les sentiments, le sport et la politique sont trois choses bien distinctes". Selon elle, il ne faut pas mêler sport et politique. "Le sport ne doit pas être politisé car, lorsque c'est le cas, cela revient la plupart du temps à tourner le dos à l'esprit olympique et cela va à l'encontre de la volonté du monde du sport et des sportifs."

Peng Shuai : « Ma vie est comme elle doit être : rien de spécial »



La joueuse de tennis s'exprime pour la première fois dans un média international et indépendant depuis sa réapparition publique et le tourbillon qui a accompagné son message du 2 novembre. https://t.co/0mPXJBcY3s pic.twitter.com/rZbRlZxN8a — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 6, 2022

Le 27 janvier dernier, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach avait annoncé qu'il allait rencontrer la joueuse durant les Jeux d'hiver de Pékin qui ont débuté ce samedi, sans donner de date précise. Dans une déclaration à l'AFP, un porte-parole du CIO avait indiqué avoir été en contact avec elle à plusieurs reprises en janvier.

Peng Shuai explique aujourd'hui à L'Equipe que sa vie "est comme elle doit être : rien de spécial..." Evoquant la suite de sa carrière, la tenniswoman assure qu'elle "[serait] éternellement une joueuse de tennis professionnel", même si elle ne joue "pas ces derniers temps". Elle annonce, en creux, qu'elle arrête sa carrière professionnelle. "Ce sera très difficile de retrouver mon niveau sur le plan physique", a-t-elle plaidé, évoquant des difficultés à un genou. "Ma participation à de grandes compétitions était déjà fortement revue à la baisse" avant la pandémie de Covid-19, explique-t-elle.