VIDEO. Une épave, bloquée depuis 1918 au bord des chutes du Niagara, avance de 50 mètres

Au bord du précipice. Depuis 1918, les touristes qui viennent admirer les chutes du Niagara peuvent contempler l'épave de l'Iron Scow ("chaland de fer"). Ce bateau à fond plat est coincé au-dessus des célèbres chutes depuis plus d'un siècle.

Récemment, il s'est déplacé de plusieurs mètres en raison de fortes intempéries, a annoncé le gestionnaire des lieux dans une vidéo publiée sur Twitter. "Nous pensons qu'il a avancé d'environ 50 mètres en aval de son emplacement d'origine", a expliqué Jim Hill, de Niagara Parks, indiquant également que le bateau "s'était tourné sur le côté".

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



