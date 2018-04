VIDEO. Canada : excédé par des manifestations de militants vegans, un restaurateur découpe une cuisse de cerf en vitrine

Depuis que la vidéo de son geste a circulé sur les réseaux sociaux, les réservations de son restaurant sont en hausse.

"Puisqu'ils nous insultent, je vais les offenser aussi." Michael Hunter, copropriétaire d'un restaurant spécialisé dans le gibier à Toronto (Canada), a décidé de répondre aux militants vegans qui manifestaient régulièrement devant son établissement en découpant sous leurs yeux une cuisse de cerf, rapportait The Globe And Mail (article en anglais) mercredi 28 mars.

Le très sérieux quotidien canadien raconte que le restaurateur a été excédé par la répétition de ces manifestations, qui ont débuté en décembre après qu'un employé a inscrit sur la vitrine l'inscription "Venison is the new kale" ("la venaison est le nouveau chou kale", un aliment longtemps plébiscité par les végétariens avant de devenir très populaire).

"Meurtriers !"

Au départ, seule une poignée de militants brandissaient une banderole devant l'établissements. Mais les manifestations sont devenues plus nombreuses et plus bruyantes, malgré la volonté de Michael Hunter d'apaiser les choses en dialoguant ou en mettant en avant ses plats végétariens sur un panneau, explique The Globe And Mail.

Vendredi 23 mars, le restaurateur en a eu assez. Dès que la porte du restaurant s'ouvrait, un militant posté à proximité criait "Meurtriers !". "Il s'agit de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Puisqu'ils nous insultent, je vais les offenser aussi. Donc je suis allé chercher une cuisse de cerf", a expliqué le restaurateur. La suite a été filmée par les militants vegans.

"Après coup, je ne me suis pas senti satisfait", a expliqué le le copropriétaire du restaurant au Globe and Mail. "J'ai eu l'impression qu'ils m'avaient eu et que j'étais entré dans leur jeu." Michael Hunter a toutefois de quoi se consoler : depuis que la vidéo de son geste a circulé sur les réseaux sociaux, les réservations de son restaurant sont en hausse, indique le quotidien.