Une Canadienne immortalise des colonnes lumineuses dans le ciel

Le spectacle est saisissant. Une Canadienne a capturé, dans la nuit du 29 au 30 décembre, la formation de colonnes lumineuses dans le ciel, rapporte le Huffington Post, mercredi 3 janvier. Cette habitante de Moncton a eu le réflexe de photographier le phénomène, aussi appelé "pilier solaire", et de poster les images sur Twitter.

Light pillars from last night and this morning. The brightest I've seen so far and all around Moncton city sky. Still there at 6am this morning when I woke up (last pic) ☺️ #Lightpillars #aoptics @StormHour @weathernetwork pic.twitter.com/qGeePE2RIJ