Trois astronautes redescendent sur Terre après six mois dans l'ISS

Anne McClain, David Saint-Jacques et Oleg Kononenko ont atterri au Kazakhstan.

L'astronaute américaine Anne McClain, le Canadien David Saint-Jacques et le Russe Oleg Kononenko sont rentrés sur Terre, mardi 25 juin, après plus de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Anne McClain, Oleg Kononenko et David Saint-Jacques se sont posés dans la steppe du Kazakhstan à 2h47 GMT (4h47 à Paris).



Leur départ pour la station orbitale, le 3 décembre, s'était déroulé avec une certaine inquiétude, car il suivait la mésaventure arrivée mi-octobre au Russe Alexeï Ovtchinine et à l'Américain Nick Hague : deux minutes après leur décollage, leur vaisseau Soyouz avait explosé et ils avaient été contraints à un atterrissage d'urgence. Les deux hommes s'en étaient sortis indemnes mais l'incident, premier de cette ampleur dans l'histoire de la Russie post-soviétique, avait représenté un coup dur pour l'industrie spatiale du pays.

Avant leur départ pour l'espace, Anne McClain, Oleg Kononenko et David Saint-Jacques s'étaient montrés optimistes et le ton n'a pas changé lors de leur séjour à bord de la station orbitale, l'un des derniers exemples de coopération active entre Moscou et les pays occidentaux. "Une nuit magnifique au-dessus de l'Afrique pour ma dernière nuit sur l'ISS", a noté sur Twitter Anne McClain, 40 ans, qui a réalisé deux sorties spatiales au cours de cette première mission.

A beautiful night pass over Africa on my last night on @Space_Station pic.twitter.com/wGnj1EIXZo — Anne McClain (@AstroAnnimal) June 24, 2019

L'ISS faisant le tour de la Terre en environ 90 minutes, son collègue David Saint-Jacques, 49 ans, a pu lui s'émerveiller une dernière fois de la vision du Canada avant de rentrer. "La Colombie-Britannique et le Nunavik... La vue de ces paysages canadiens grandioses me manquera !", a tweeté l'astronaute de l'agence spatiale canadienne (ASC). David Saint-Jacques, qui effectuait également son premier séjour, a repoussé le record de temps passé dans l'espace par un Canadien: 204 jours, contre 187 pour son compatriote Robert Thirsk.

BC and Nunavik… I will miss the view of these giant Canadian landscapes! #DareToExplore



La Colombie-Britannique et le Nunavik… La vue de ces paysages canadiens grandioses me manquera! #OsezExplorer pic.twitter.com/6Ug34lGUP2 — David Saint-Jacques (@Astro_DavidS) June 23, 2019

Le trio avait été rejoint en mars par Alexeï Ovtchinine et les Américains Nick Hague et Christina Koch. Cette dernière devrait passer près de onze mois sur la station, battant le record féminin du plus long séjour spatial, détenu par Peggy Whitson, qui a passé 288 jours sur l'ISS entre 2016 et 2017.

Les Russes dominent quant à eux le cumul de jours passés en apesanteur. A son retour sur Terre mardi, Oleg Kononenko a atteint 737 jours en orbite au terme de sa quatrième mission. A 55 ans, il est à une mission de battre le record absolu de son compatriote Guennadi Padalka (879 jours). Le prochain lancement vers l'ISS est prévu le 20 juillet : il emportera un Américain, un Russe et un Italien.