Reportage Canada : face aux incendies en Alberta, les pompiers préviennent les habitants qu'il faut se tenir prêt à quitter sa maison à tout moment

Les incendies de forêt se poursuivent dans l’ouest du Canada où des milliers de personnes ont dû être évacuées. Direction le comté de Parkland, à 80 km à l’ouest d’Edmonton où une soixantaine de pompiers sont à pied d’œuvre depuis samedi.

Une odeur de fumée flotte dans l'air par endroits et partout sur l'autoroute qui mène vers Hudson, à l'ouest d'Edmonton. Dans le comté de Parkland, situé dans la province de l'Alberta, des panneaux indiquent que le moindre barbecue est interdit, que l'alerte incendie est maximale et qu'il faut consulter en ligne le site des secours qui met à jour l'état des routes encore ouvertes.

La province de l'Alberta a demandé, lundi 9 mai, l'aide du gouvernement canadien pour lutter contre des feux "sans précédent" qui ravagent la région. Des incendies de végétation qui ont entraîné près de 30 000 personnes déplacées. Derrière les clôtures de bois blanc des ranches dans le comté de Parkland, il y a des chevaux qui sont dans les prés.

Quelques pick-ups sont garés, signe que tout le monde n'a pas encore évacué. Mais les pompiers préviennent : il faut se tenir prêt à quitter sa maison à tout moment. Les voitures, quelques biens, les animaux de compagnie doivent tous être prêts.



Il a plu un peu lundi 8 mai. Le feu a ralenti, aidant les secours, mais le vent est toujours fort et il permet aux flammes de sauter les barrières qu'ils ont créées, c'est-à-dire les zones débroussaillées sur plusieurs mètres et qui sont censées stopper leur progression.

Adam Norris a vu les flammes ravager sa propriété située à Drayton, dans l'Alberta, au Canada, le 8 mai 2023. (WALTER TYCHNOWICZ / AFP)

Les pompiers du comté ont établi leur camp de base sur le golf de la région. Une soixantaine d'hommes et de femmes sont à pied d'œuvre, parfois 17 heures par jour depuis samedi. Ils se préparent encore à deux semaines de travail pour contrôler tous les différents foyers du secteur.

Un temps exceptionnellement chaud et sec

Ces très nombreux incendies s'expliquent par une conjonction de paramètres assez classiques et habituels dans l'ouest du Canada. On est au début du printemps et il est tombé moins de neige cet hiver que d'habitude. Elle a donc fondu rapidement, comme il recommence à faire doux, et même très doux. Il faisait encore 18°C en début de soirée lundi.

Un temps exceptionnel, alors qu'il s'agit de la période où le risque d'incendie de forêt est le plus élevé en Alberta. La fonte des neiges a laissé sur le sol une grande quantité d'herbes mortes et de branchages qui sont autant de combustibles potentiels qui ont séché très vite. Et avec des températures plus élevées, plus tôt et plus longtemps.

Le Système canadien d’information sur les feux de végétation fait état d'incendies en Alberta, province du Canada, le 9 mai 2023. (CAPTURE D'ECRAN / SYSTEME CANADIEN D'INFORMATION SUR LES FEUX DE VEGETATION)

Les incendies de forêt augmentent en taille et en intensité dans une partie de l'ouest du pays et la saison des feux s'allonge. D'après la porte-parole de l'Agence de lutte contre les incendies en Alberta, plus de 375 000 hectares ont déjà brûlé dans la province depuis le début de l'année.