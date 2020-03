Québec : la Belle Province qui fait vibrer les Français

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un moment que Gaëtan a longtemps attendu et redouté : l'heure des au revoir, 48 heures avant son départ au Québec. Ce jour-là, il fait une dernière réunion avec ses amis. Une chapka lui est offerte en cadeau pour affronter l'hiver québécois. À 24 ans, il n'est pas facile de laisser ses copains derrière soi. Si ses amis ont accepté son choix, dans son village de Normandie, son départ est une épreuve pour la famille. Sa soeur et son frère ont du mal à le laisser partir pour deux ans. De l'autre côté de l'océan, un changement de vie et de température attend Gaëtan.

Une nature et un savoir-vivre exceptionnel

Ici, l'hiver, c'est la nature qui commande. Dans son parc, en pleine nature, Charles de Reinach a lui aussi trouvé son bonheur, avec ses protégés, des jeunes loups, mais aussi avec ses collègues québécois. La discussion porte sur les nouvelles espèces à intégrer : ratons laveurs ou renards roux ? Ici, tout le monde est sur un pied d'égalité. Pour savourer cette ambiance toute québécoise, il faut parfois savoir se montrer patient. Pour d'autres Français, les débuts au Québec gardent parfois un goût amer.

