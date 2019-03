Pensions alimentaires : la solution québécoise aux impayés

Après vingt-huit ans de mariage et deux enfants, Louise Cmikiewic affronte un divorce difficile. Son ex-mari a un gros salaire, mais il rechignait à lui payer une pension et les relations sont devenues conflictuelles. Et pourtant, elle touche sa pension alimentaire avec une parfaite régularité.

96 % des pensions payées à temps

C'est une agence gouvernementale qui fait l'intermédiaire et lui verse directement l'argent. "Au Québec, 96 % des pensions sont payées dans les temps et sans problèmes, un record. Les autorités ne plaisantent pas avec les versements, ce sont les services des impôts qui s'occupent des recouvrements", explique le journaliste de France 2 Loïc de la Mornais. Dans la province, les fonctionnaires de Revenus Québec [le fisc québécois] ont des pouvoirs de sanction très étendus en tant qu'agent des impôts, qui peuvent aller jusqu'au retrait du passeport.

