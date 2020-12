Canada : un parcours artistique lumineux en plein cœur de Montréal pour égayer les fêtes

Au cœur de Montreal (Canada), Luminothérapie cœur battant est un parcours artistique installé pour l’hiver. Avec comme intention affichée cette année de remonter le moral des Québécois. "On a tous besoin de thérapie cette année, beaucoup plus que les autres années. Maintenir ces activités-là accessibles, gratuites, en ville, ça permet un peu de sortir de nos bulles et de tout ce qui est restrictif", commente une habitante.

La magie de Noël

Chaque soir à 18 heures, un spectacle son et lumière est projeté sur la façade de nombreux édifices. Les visiteurs déambulent au milieu des installations et retrouvent le plaisir de partager une activité culturelle. "Un parcours réconfortant, c’est un parcours avec une musique qui est douce, avec des sons du piano, avec une petite neige qui tombe, avec des œuvres comme ça à travers lesquelles on déambule", explique Catherine Girard Lontagne, directrice de programmation chez Partenariat du Quartier des spectacles. En solidarité avec les acteurs des secteurs économiques et culturels, des battements de cœur résonnent chaque soir pendant cinq minutes dans le quartier des festivals.