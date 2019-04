Canada : le pays subit de grosses inondations

Entre Ottawa (Canada) et le Québec, un barrage noyé sous les eaux menace de céder. Une inquiétude de plus dans un pays qui a déjà vu 3 000 habitations inondées et 1 000 personnes évacuées par précaution ces derniers jours. Des quartiers entiers se retrouvent submergés et les habitants quittent leurs maisons sur des barques. "Mon sous-sol est inondé, il n'y a plus de courant, explique une sinistrée. Et mon jardin est inondé lui aussi."

87 routes fermées à la circulation

La capitale du pays, Ottawa, a décrété l'état d'urgence depuis jeudi 25 avril, alors que Montréal en a fait de même samedi. Ces inondations, qui s'étendent même jusqu'à la province maritime du New-Brunswick, inquiètent particulièrement le pays, deux ans après les pires intempéries depuis un demi-siècle. Au total, 87 routes sont fermées, dont une partie de l'autoroute qui traverse tout le Canada.

Le JT

Les autres sujets du JT