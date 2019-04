Climat : le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde

Depuis 1948, les températures annuelles moyennes ont augmenté de 1,7 degré, au Canada, et même de 2,3 degrés, dans le Nord du pays.

Le changement climatique a provoqué un réchauffement deux fois plus rapide au Canada que dans le reste du monde. Les températures annuelles moyennes ont augmenté de 1,7 degré depuis 1948, quand la hausse mondiale moyenne atteint 0,8 degré. Et le climat "continuera de se réchauffer dans l'avenir, sous l'influence humaine", selon un rapport commandé par le ministère canadien de l'Environnement, selon un rapport gouvernemental cité lundi 1er avril par plusieurs médias canadiens.

Plus de six degrés d'ici la fin du siècle

Dans le Nord du Canada, proche du cercle Arctique, les températures ont augmenté en moyenne de 2,3 degrés, sur la même période. Le réchauffement pourrait atteindre plus de six degrés d'ici la fin du siècle, selon les projections des scientifiques. Avec des conséquences multiples : fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, inondations, sécheresses, vagues de chaleur et feux de forêts plus fréquents sont notamment à prévoir. "Les scénarios de réchauffement limité ne se produiront que si le Canada et le reste du monde réduisent les émissions de dioxyde de carbone à près de zéro au début de la seconde moitié du siècle", précise le rapport.

Ce document est dévoilé alors que le gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui a fait de l'environnement l'une de ses priorités, a imposé lundi une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) à quatre provinces, dont il juge les efforts insuffisants. Cette mesure a provoqué la colère des dirigeants conservateurs, à quelques mois d'élections législatives fédérales prévues en octobre. Selon les engagements pris par le Canada en 2015 dans l'accord de Paris sur le climat, le pays doit réduire de 30% ses émissions de GES d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005.