Mégafeux au Canada : pompiers et communautés autochtones renforcent leur collaboration pour lutter contre les incendies

Depuis plus de trois mois, le Canada est touché par des mégafeux de forêt, qui ont déjà ravagé plus de 13 millions d'hectares. De quoi pousser les communautés autochtones à demander de plus en plus de formations pour apprendre à lutter contre les feux de forêts.

Article rédigé par France Info - Justine Leblond Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Vue aérienne des feux ravageant Texas Creek, dans la province de Colombie-Britannique au Canada, fournie par le British Columbia Wildfire Service, le 9 juillet 2023. (BC WILDFIRE SERVICE)

Avec cette saison historique d'incendies, au Canada, tout le monde en est convaincu, les autorités et les pompiers doivent travailler main dans la main avec les communautés autochtones, afin de lutter plus efficacement contre les flammes. Déjà pour mieux se repérer en forêt, dans un territoire qu'on ne connaît pas, illustre le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish. "Souvent, il y a des gens qui se perdent dans la forêt. C'est arrivé cette année. Il y a eu des opérations avec des hélicoptères pour les retrouver." >> "C'est notre mode de vie qui est menacé" : au Canada, les incendies menacent aussi les traditions des communautés autochtones Au sein de la nation Atikamekw, plusieurs habitants se sont portés volontaires cet été pour être formés, au moins en tant que premiers répondants. C'est une formation donnée au Québec par la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu, où Mélanie Morin est agente de prévention."On montre les techniques de base pour intervenir sur un incendie, sécuritairement", détaille-t-elle. 300 pompiers autochtones bientôt formés Les collaborations avec les communautés existaient déjà, mais cela s'est largement amplifié cette année. "Notre équipe qui travaille dans la zone nordique de l'Ouest a des liens resserrés avec les gens qui sont du secteur, autant pour faire la prévention que pour faire des évaluations de risques dans le secteur", explique Mélanie Morin. De nombreuses communautés demandent à être plus écoutées face aux incendies. Et le gouvernement canadien commence à leur répondre. D'ici à 2025, 300 pompiers autochtones et une centaine de gardiens de surveillance des feux seront formés à travers le pays.