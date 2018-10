Le rappeur canadien Jon James meurt en tombant d'une aile d'avion pendant le tournage d'un clip

Le petit avion, déséquilibré, est descendu en spirale, sans que le pilote parvienne à le redresser.

Il était un habitué des cascades. Le rappeur canadien Jon James McMurray est mort après être tombé de l'aile d'un avion en vol, sur lequel il marchait pendant le tournage d'un clip, ont annoncé ses managers dans un communiqué, mardi 23 octobre. L'artiste de 33 ans, connu sous le nom de Jon James, est mort sur le coup à Vernon, en Colombie-Britannique (Canada) dans cet accident qui s'est produit samedi.

"Il s'était entraîné de manière intense pour cette cascade mais alors que Jon allait de plus en plus loin sur l'aile de l'avion, cela a fait que le petit Cessna a commencé à descendre en spirale et le pilote n'a pas pu corriger" le mouvement, selon le communiqué. "Jon s'est accroché à l'aile jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et au moment où il a lâché, il n'a pas eu le temps de sortir son parachute".

Originaire de Calgary, Jon James McMurray avait été skieur professionnel avant d'être rappeur. "Il a toujours combiné son intérêt pour le hip-hop à son goût pour les sports extrêmes", précise Radio Canada. Dans ses clips, il se mettait souvent en scène dans des cascades.