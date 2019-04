Intempéries : le Canada sous les eaux

Des quartiers d'Ottawa, au Canada, sont entièrement sous les eaux. Les habitants fuient en barque et évacuent leurs maisons, avec inquiétude. Depuis jeudi 25 avril, la capitale est en état d'urgence après les pluies diluviennes qui ont frappé le pays. De l'autre côté, sur une rivière frontalière du Québec, un barrage menace de s'effondrer sous la pression de l'eau, alors que plus de 3 000 habitations sont déjà inondées. Par précaution, environ 1 000 personnes ont été évacuées.

87 routes fermées à la circulation

À Montréal, l'eau aussi commence à monter et l'état d'urgence y a été décrété pour installer plus de personnel et de matériel. La province maritime de New-Brunswick est également touchée. "Mon terrain est plein d'eau", témoigne un habitant. 87 routes dont une portion de l'autoroute qui traverse tout le Canada sont fermées à la circulation. Deux ans après les pires inondations depuis un demi-siècle, le pays s'inquiète des pluies annoncées pour le week-end.

