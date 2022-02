Désintox. Canada : non, Justin Trudeau n'a pas corrompu des médias

À l'heure où Ottawa est le théâtre de manifestations contre les restrictions sanitaires, les détracteurs du Premier ministre canadien ont déniché une vidéo le mettant en cause.

Justin Trudeau pris en flagrant délit d'aveux de corruption ? À l'heure où Ottawa est le théâtre de manifestations contre les restrictions sanitaires, les détracteurs du Premier ministre canadien ont déniché une vidéo le mettant en cause.

Depuis le 2 février, elle circule à un rythme effréné sur Twitter. On y voit Justin Trudeau s'adresser au public depuis un pupitre. Et dire : « On entend parler ces jours-ci des biais libéraux des médias, comment ils laissent toujours le gouvernement tranquille, sans raison valable. C'est évident qu'ils nous laissent tranquille pour une très bonne raison : parce qu'on les a payés 600 millions de dollars ! » Une photo du Premier ministre apparaît à l'écran, tandis qu'il poursuit : « Vous n'obtenez pas des gros titres magnifiques comme ceux-là si vous ne graissez pas la patte un minimum... »

Ce supposé aveu, que certains diffusent au premier degré, est complètement manipulé. La captation du discours date en réalité de mai 2019 et a été réalisée à l'occasion du dîner de la presse parlementaire canadienne au cours duquel Justin Trudeau a largement usé d'ironie. Au moment où le Premier ministre se félicitait des « gros titres magnifiques » obtenus en « graissant la patte des journalistes », défilaient devant lui des titres d'articles clairement en défaveur du gouvernement. Tels que « Justin Trudeau a perdu le droit moral de gouverner », ou encore « Justin Trudeau et le degré zéro de la réflexion ». Ce que la vidéo virale a bien pris soin de cacher.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

