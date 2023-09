Crise diplomatique entre Ottawa et New Delhi après l'assassinat d'un leader sikh au Canada

Le Canada accuse l'Inde d'être impliquée dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar en juin dernier et a expulsé un diplomate indien. En réponse, l'Inde a également ordonné à un haut diplomate canadien de quitter le pays.

Escalade entre Ottawa et New Delhi. L'Inde a annoncé avoir ordonné à un diplomate canadien de haut rang de quitter le pays mardi 19 septembre, quelques heures, seulement, après l'expulsion par Ottawa d'un diplomate indien. Le haut-commissaire du Canada en Inde a "été prié de quitter l'Inde dans les cinq prochains jours", a précisé le ministère indien des Affaires étrangères.

Les tensions entre les deux pays sont nées avec l'assassinat d'un leader sikh dans l'ouest canadien en juin dernier. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a estimé lundi qu'il existait des "éléments crédibles selon lesquels il existerait un lien possible entre les agents du gouvernement de l'Inde et le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien".

"L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté" Justin Trudeau, Premier ministre canadien dans une allocution

Justin Trudeau a demandé "avec la plus grande fermeté" au gouvernement indien de coopérer pour éclaircir cette affaire.

Recherché pour des faits présumés de terrorisme

"Les allégations d'implication du gouvernement indien dans tout acte de violence au Canada sont absurdes", a réagi mardi matin le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous sommes un Etat démocratique avec un engagement fort en faveur de l'Etat de droit", a-t-il ajouté. Ces accusations "visent à détourner l'attention des terroristes et extrémistes khalistanais, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Inde", a ajouté le ministère indien.

Hardeep Singh Nijjar était recherché par les autorités indiennes pour des faits présumés de terrorisme et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Il militait pour la création d'un Etat sikh connu sous le nom de Khalistan. Des accusations qu'il niait. Depuis ce meurtre, la tension est montée entre Ottawa et New Delhi. Le gouvernement indien accuse le gouvernement Trudeau de fermer les yeux sur les activités de nationalistes sikhs radicaux. Ottawa a suspendu récemment les négociations en vue d'un accord de libre-échange avec l'Inde et la ministre du Commerce a annulé la semaine dernière un déplacement prévu dans le pays en octobre.