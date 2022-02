"Convois de la liberté" : la contestation pourrait arriver en France

Depuis plus d’une dizaine de jours, Ottawa (Canada) est presque en état de siège. Opposés aux mesures sanitaires en vigueur dans le pays, des centaines de camionneurs se massent dans les rues de la capitale où ils klaxonnent et manifestent, notamment contre l’obligation vaccinale imposée aux chauffeurs. "Je suis là contre les abus de pouvoir du gouvernement. Le fait qu’ils peuvent s’immiscer et contrôler nos vies. Y compris ce qui va dans notre corps avec les vaccins ou alors les endroits où nous pouvons aller selon les choix que nous avons fait", explique l'un d'entre eux.

Des convois qui pourraient s’étendre à la France

Une traduction de ce phénomène dans l’Hexagone est-elle possible ? Tout semble indiquer que oui : par exemple, un groupe Facebook intitulé Le convoi de la liberté rassemble d’ores et déjà près de 270 000 membres. Leur objectif ? Converger vers Paris d’abord, avant de prendre la direction de Bruxelles où siègent les institutions européennes, lundi 14 février, afin de protester contre les mesures sanitaires. Mais aussi "contre le pass, contre les taxes sur l’énergie", explique, dans une vidéo, l’un des membres du groupe. En Hongrie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande, le mouvement canadien a déjà fait des émules et semble s’enraciner.