Chutes du Niagara : le bateau fantôme a bougé

Vue du ciel, l'épave semble posée à la surface de l'eau, prête à glisser à tout instant. Ce sont 37 mètres de ferraille, échoués depuis plus d'un siècle et qui menacent de plonger dans les chutes du Niagara, à moins de 700 mètres. Une forte tempête a fait bouger l'épave il y a quelques jours. "Il semble que l'épave se soit couchée sur le flanc et ait pivoté. Elle se trouve maintenant à 50 mètres plus bas de son emplacement habituel", explique Jim Hill, l'un des managers du parc national des chutes du Niagara.

Pas d'opération organisée pour récupérer l'épave

Depuis 1918, l'épave est coincée dans la roche. Elle est immobile depuis 101 ans, à la suite d'un incident qui n'avait pas fait de blessés. À l'époque, le bateau servait à draguer le sable de la rivière Niagara en amont des chutes. L'épave est connue des touristes. Le parc national du Niagara n'envisage pas d'opération pour récupérer l'épave. Ce serait trop risqué dans ces eaux turbulentes.

