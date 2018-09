Canada : une tornade sème la panique à Ottawa

En quelques secondes, le vent a tout emporté sur son passage. Vendredi 21 septembre, en fin d'après-midi, une tornade s'est abattue dans un quartier près d'Ottawa, au Canada. Sur les images, une automobiliste est terrifiée. Elle est coincée dans sa voiture. La vitre explose avec la force du vent.

Évacuation de 700 personnes

Le phénomène est violent et rapide. Même les voitures se sont envolées. "D'un coup notre toit s'est soulevé et ma fille s'est envolée. Je lui tenais la main pour la retenir, elle était en train de s'endormir et je me suis dit : 'elle va mourir et je vais mourir avec elle'", raconte un habitant en larmes. Les secours dénombrent une trentaine de blessés, dont cinq gravement touchés. 700 personnes ont dû être évacuées.

