Canada : une camionnette renverse des piétons à Toronto, le conducteur arrêté

Une camionnette a renversé des piétons dans le centre de Toronto, lundi 23 avril. La police a indiqué sur Twitter que "la collision" avait eu lieu à 13h27 locales (19h27 en France) mais n'a pas précisé s'il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident. Le chauffeur du véhicule a été rapidement arrêté par la police.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl

Cette "fourgonnette blanche" a renversé des passants sur la rue Yong, au coin de l'avenue Finch, au nord du centre-ville de Toronto, selon la police. L'hôpital de Toronto a indiqué avoir reçu sept personnes blessées dans cet incident.

Following an incident involving a van striking a number of pedestrians in the Yonge and Finch area, Sunnybrook Health Sciences Centre has received seven patients from the scene in its Trauma Centre: https://t.co/4dG1Pk5Unf