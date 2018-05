Canada : quinze blessés après l'explosion d'une bombe dans un restaurant près de Toronto

Quinze personnes ont été blessées, jeudi 24 mai, par l'explosion d'une bombe artisanale dans un restaurant indien situé à Mississauga, en périphérie de Toronto (Canada), ont indiqué les services de police. Trois de ces victimes se trouvent dans un "état critique" et ont été transportées en urgence à l'hôpital, ont-ils ajouté.

L'explosion, survenue aux alentours de 22h30 (4h30 à Paris), aurait été provoquée par deux personnes, qui ont pris la fuite et sont activement recherchées par les autorités, rapporte le Globe and Mail (en anglais). La police a publié sur Twitter une image de caméra de surveillance où apparaissent les deux suspects, le visage masqué.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6