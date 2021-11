Canada : plusieurs villes de l'ouest du pays paralysées par des pluies torrentielles

Des pluies torrentielles ont entraîné, lundi 15 novembre, des inondations et des glissements de terrain dans l'ouest du Canada. Plusieurs villes de Colombie-Britannique sont concernées. Des milliers de personnes ont été évacuées et certaines sont privées d'électricité, des centaines d'autres sont bloquées dans leur véhicule et un oléoduc est à l'arrêt.

Plusieurs autoroutes ont été fermées dans des zones déjà touchées cet été par d'importants feux de forêt. Des dizaines de milliers de personnes étaient affectées à travers la province par des coupures d'électricité, d'après l'entreprise Hydro BC. En fin de journée, les services d'urgence ont précisé avoir transporté neuf patients avec des blessures mineures après un glissement de terrain.

Aux gens de Merritt et aux Britanno-Colombiens touchés par les inondations : soyez prudents. Comme l’a dit le ministre Blair, on va être là pour vous fournir le soutien nécessaire pour vous aider à faire face à ces inondations et aux conditions extrêmes et à vous en remettre. https://t.co/CDzBVdmIXK — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 15, 2021

Près de 275 personnes bloquées dans leur véhicule

"De 80 à 100 véhicules" étaient également bloqués par des glissements de terrain sur une autoroute près d'Agassiz, à une centaine de kilomètres à l'est de Vancouver, selon les autorités. Des équipes de sauvetage, de pompiers et de police sont déployées pour les aider. Les forces canadiennes ont envoyé des hélicoptères pour secourir ces 275 personnes bloquées dans leur véhicule, dont une cinquantaine d'enfants, selon les médias locaux.

Des images relayées par les autorités locales montraient la crue de la rivière Similkameen. D'autres montraient la ville de Merritt inondée par la Coldwater. Les quelque 7 000 habitants de cette ville située à 300 km au nord-est de Vancouver ont reçu l'ordre d'évacuer vers des centres d'urgences dans la matinée, puis reçu l'interdiction de retourner à Merritt après l'inondation de l'usine de traitement des eaux usées. Deux ponts ont également été inondés.