Canada : Mary Simon, une autochtone, devient la représentante de la reine d'Angleterre

C'est une première dans l'histoire du Canada. Une femme autochtone a été nommée gouverneure générale du pays, c'est-à-dire représentante de la reine d'Angleterre, par le Premier ministre Justin Trudeau. À 74 ans, Mary Simon a été ambassadrice du Canada au Danemark, mais surtout défenseuse des droits et de la culture de sa tribu. "Ma nomination arrive à un moment spécial de notre histoire commune", a-t-elle déclaré mardi 6 juillet.

Des enfants amérindiens sacrifiés

Sa nomination est symbolique dans un pays endeuillé par de macabres découvertes. En un mois, trois cimetières d'enfants autochtones ont été découverts près d'anciens pensionnats catholiques dans l'ouest et le centre du pays. Plus d'un millier de restes d'enfants amérindiens ont été exhumés, enfouis parfois dans des fosses communes. Ces enfants étaient retirés à leur famille et scolarisés de force dans ces institutions où ils étaient maltraités. Justin Trudeau promet réparation tandis que des célébrations ont lieu partout au Canada à la mémoire de ces enfants sacrifiés.