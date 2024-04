Canada : les craintes d'un retour des méga-feux

Au Canada, on redoute un nouvel été catastrophique : le pays est déjà en proie à plusieurs feux de forêts très importants.

Si des pompiers canadiens s'activent pour brûler des herbes à Alberta (Canada), c'est en prévention. Car, à l'ouest du pays, plus de 110 feux se sont déjà déclarés. 1 600 hectares de végétation ont été dévorés, notamment dans la province de Colombie-Britannique, territoire touché par les flammes il y a quelques mois. Une saison des incendies particulièrement précoce touchait le pays. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène.

"L'hiver a été exceptionnellement doux"

"L'année 2023 était particulièrement dramatique au niveau des incendies au Canada. Certains de ces incendies n'ont jamais été vraiment éteints et ce sont des incendies qui couvaient et qui ont été en quelque sorte ranimés au printemps. Et puis l'hiver a été exceptionnellement doux avec très peu de neige, très peu de précipitations. Ce qui veut dire que les sols et les bois sont restés relativement secs", indique François Gemenne, professeur à HEC et membre du Giec. Dans l'immédiat, le feu ne menace aucune infrastructure. Mais les habitants de la zone doivent être prêts à évacuer.