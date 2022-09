Canada : la tempête Fiona ravage l’est du pays

L'océan déchainé et des vagues de plus de dix mètres de haut, emportant les maisons du littoral. Tel est le triste tableau dont ont été témoins les habitants de Terre-Neuve (Canada) le samedi 24 septembre. La tempête Fiona n’a rien épargné sur son chemin, d’autant plus que des rafales de vent à plus de 160 km/h sont venues se coupler à l’océan déchainé. "Ça sera surement un événement extrême et historique au Canada", répond Bob Robichaud, météorologiste et spécialiste des ouragans, lorsqu'on lui demande la place de ce phénomène dans l’histoire du pays.

Le pire est passé pour la côte est canadienne

Outre Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse est elle aussi durement touchée par la tempête Fiona et ses installations électriques sont fortement endommagées. Les autorités étaient prévenues de l’importance du phénomène à venir et avaient conseillé aux habitants de se cloîtrer chez eux en ayant trois jours de provisions. Après cet épisode cauchemardesque, la côte est respire à nouveau, puisque la tempête devrait se diriger vers le nord du pays.