Canada : des incendies ravagent l'ouest du pays

Au Canada, de gigantesques flammes sont aux portes d’une ville pétrolière, en partie évacuée. Au total, 131 incendies actuellement actifs sont recensés dans le pays.

Un feu gigantesque : près du lac Parker, dans l’ouest du Canada, le brasier s’étend sur 84 kilomètres carrés. Évacuée dès la semaine dernière, la ville la plus proche est menacée : les flammes ont déjà avalé certaines maisons. Les incendies touchent une large partie du pays : plus à l’ouest, un autre incendie est à moins de cinq kilomètres de la ville de Fort McMurray, déjà dévastée par un feu de forêt en 2016.

Des habitants évacués

Dans la journée de mardi 16 mai, 6 000 habitants des quartiers sud de Fort McMurray ont dû évacuer la ville, menacée par l’incendie. Un homme témoigne : “On était beaucoup à avoir peur et à se tenir prêts à partir. Tout le monde a préparé son sac ou sa voiture et a probablement fait ses valises plus rapidement qu’en 2016.” Depuis lundi 13 mai, de fortes rafales de vent rendaient le feu imprévisible et empêchaient les pompiers de le combattre au sol.