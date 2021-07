Canada : "49°C près de Vancouver, c'est plus que les records enregistrés à Las Vegas"

"Il y a eu plus de 50 décès rien que dans la ville de Vancouver (Canada) lundi 28 juin. Les personnes de plus de 70 ans sont les plus frappées. Personne n'est habitué à ce genre de température dans cette région. À cause du Covid-19, des piscines et des plages sont encore fermées et cela a causé beaucoup de problèmes pour des gens qui cherchaient à trouver de la fraîcheur. Pour les SDF, nombreux à Vancouver, la ville a installé des portiques temporaires et des brumisateurs un peu partout. Elle a ouvert des bibliothèques et de centres communautaires climatisés pour que la population s'y réfugie, car climatiseurs et ventilateurs sont introuvables", décrit Benoît Ferradini, journaliste pour Radio Canada à Vancouver.

"Du jamais-vu"

"À Vancouver, les températures ont largement dépassé les 40°C. Un village à trois heures de route de la métropole a enregistré plus de 49°C. C'est le record absolu au Canada et c'est plus chaud que les records enregistrés à Las Vegas (États-Unis)", précise-t-il sur franceinfo mercredi 30 juin. "Actuellement, le dôme de chaleur se déplace vers l'est du Canada. En Alberta, 30 records de chaleur viennent d'être battus", conclut Benoît Ferradini.