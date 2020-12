Calais : les routiers bloqués à Douvres sur le chemin du retour

C’est un concert de klaxon qui a retenti vendredi 25 novembre sur le port de Calais (Pas-de-Calais), alors que les chauffeurs routiers, pour certains coincés depuis cinq jours à Douvres (Angleterre), ont enfin pu débarquer en France. "J’ai passé trois jours à attendre sans toilettes sur un aéroport sans nourriture, je n’ai pu manger que le deuxième jour. Je suis heureux, je rentre enfin chez moi", confie un chauffeur allemand. De nombreux routiers qui ont passé Noël dans leur camion peuvent enfin rentrer chez eux. Le trafic transmanche a repris et le port de Calais, traditionnellement fermé à Noël, a ouvert exceptionnellement.

Jusqu’à 2 500 camions rapatriés en une journée

Vendredi 24 décembre, 1 000 personnes ont été rapatriées via le port. "Les bateaux sont enfin complètement pleins, donc on pense voir passer aujourd’hui 2 000 à 2 500 camions", explique Jean-Marc Puissesseau, président du port Boulogne-Calais. De l’autre côté de la Manche, 25 sapeurs-pompiers du Nord-Pas-de-Calais et 1 000 militaires sont mobilisés pour réaliser les tests Covid-19 sur les routiers, obligatoires pour se rendre sur le territoire français.

