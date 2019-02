VIDEO. Les cascades d’Iguazú, une merveille de la nature

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Chaque seconde, les cascades d'Iguazú déversent 6 millions de litres de rivière. À la frontière entre le Brésil et l'Argentine, ce sont 275 cascades qui jalonnent la zone, créant de véritables rideaux d'eau. Le site attire de nombreux touristes qui ont la possibilité de déambuler sur les passerelles pour admirer ce panorama colossal. Ils pourront notamment voir la chute la plus haute, la Gorge du Diable qui, avec ses 80 mètres, surplombe le paysage.

Le nom "Iguazú" vient du Guarani "y guasu" qui signifie "grandes eaux". Situé au cœur de la forêt tropicale, le site est partagé en deux parcs nationaux qui accueillent une faune et une flore luxuriantes. En effet, on compte 2000 espèces de plantes, 400 espèces d'oiseaux mais on y croise également des animaux insolites comme le singe hurleur, le fourmilier géant ou le coati roux.

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984, le site fait partie des 7 nouvelles merveilles de la nature.