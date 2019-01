Rupture d'un barrage au Brésil : les recherches se poursuivent

L'immense coulée de boue a tout emporté sur son passage. On trouve désormais une rivière de terre et de débris qui a dévasté les maisons. "On a cru qu'on allait mourir, que c'était la fin. Quand vous voyez la boue arriver, vous ne savez pas vers quelle direction fuir", témoigne une habitante de Brumadinho (Brésil).

Plus de 30 morts et 300 disparus

D'heure en heure, le bilan s'alourdit : on dénombre plus de 30 morts et 300 disparus. Réfugié sur les ruines de sa maison, un habitant en a vu d'autres disparaître sous ses yeux. "La boue a emporté les gens. Certains levaient la main pour demander de l'aide. On a essayé de leur tendre un bambou. C'était comme un film d'horreur. Ça pourrait être ta mère ou ton père. La terre tremblait. J'ai vu des arbres qui roulaient, qui se cassaient comme des jouets", explique Emerson Leandro Dos Santos, rescapé.

Le JT

Les autres sujets du JT