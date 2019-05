VIDEO. Morts pour la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Au Brésil, défendre la planète peut coûter la vie. Le pays détient le triste record d’activistes verts exécutés dans le monde : en 2017, pour la troisième année consécutive, il apparaissait comme le pays le plus dangereux pour les défenseurs de la terre et de l’environnement, avec 57 meurtres rapportés, dont 80% dans le bassin amazonien.

Protéger les forêts et rivières d'Amazonie, essentielles à la survie de la Terre

Depuis l’élection du président Jair Bolsonaro fin 2018, la déforestation de l’Amazonie a repris de plus belle et les assassinats de militants écologistes se multiplient. Enquête dans l’Etat du Pará, où le 22 mars 2019, Dilma Ferreira Silva, une célèbre activiste qui luttait contre l’exploitation intensive de la forêt tropicale, a été torturée et abattue.

Cette coordonnatrice régionale du Mouvement pour les personnes affectées par les barrages (MAB) se battait depuis une trentaine d'années pour les droits des populations affectées par le projet de barrage hydroélectrique de Tucuruí, sur le fleuve Tocantins en Amazonie brésilienne. On estime que ce barrage a causé le déplacement d’environ 32 000 personnes et de graves dégâts environnementaux.

Une enquête de Louis Milano-Dupont, Baptiste Laigle et Olivier Broutin diffusée dans "Complément d'enquête" le 16 mai 2019.