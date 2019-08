L'Amazonie brûle, le ciel de Sao Paolo noirci par les fumées des incendies

Les feux de forêt ont augmenté de 83% entre 2018 et 2019.

Une année meurtrière pour l'Amazonie. Les habitants de Sao Paulo, au Sud-Ouest du pays, ont été plongés dans l'obscurité en plein jour, lundi 19 août, par les fumées des feux de forêt qui dévastent l'Amazonie depuis début juillet.

Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) 20 août 2019

"Juste une petite alerte au monde : le ciel vient de se noircir à Sao Paulo, et d'après les météorologistes, la fumée vient de feux de forêt en cours à des milliers de kilomètes. Imaginez à quel point ça doit brûler pour produire autant de fumée ! SOS."

Les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019 par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi 20 août l'Institut national de recherche spatiale (INPE). L'Amazonie est particulièrement touchée du fait de la déforestation et de la sécheresse.

Our earth is dying . It's time to save our earth . #PrayforAmazonia pic.twitter.com/Ot6Du94llY — ANKUR (@ANKUR23292145) 21 août 2019

"Notre planète est entrain de mourir. Il est temps de faire quelque chose."

Entre janvier et août, 72 843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays. En 2018, 39 759 incendies avaient été déclarés sur la totalité de l'année. Il s'agit d'un plus haut depuis 2013, selon l'INPE qui utilise des données par satellite actualisées en temps réel.

L'Etat le plus touché est le Mato Grosso, au centre-ouest du pays et en pleine Amazonie. Il comptabilise à lui seul 13 682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l'année 2018.

Conséquence de la déforestation

Ces feux sont notamment provoqués par les défrichements par brûlis, utilisés pour transformer des aires forestières en zones de culture et d'élevage ou pour nettoyer des zones déjà déforestées. "Ce à quoi nous assistons est la conséquence de l'augmentation de la déforestation révélée par les chiffres récents", analyse Ricardo Mello, du programme Amazonie du Fond Mondial pour la Nature-Brésil.

THE AMAZON is on fire rn and media coverage has been slim to none. We need to save our earth!!!!! #PrayForAmazônia pic.twitter.com/4sQUJv7ua8 — Joe Vigneshᴺᴼᴹᵉᵃⁿˢᴺᴼ|ᴷᵃᵃᵖᵖᵃᵃⁿ ᴼⁿ ˢᵉᵖᵗ ²⁰ (@JyothiVignesh) 21 août 2019

"L'amazonie est en feu et personne n'en parle. Nous devons sauver notre planète!!!!!"

Selon l'INPE, la déforestation en juillet a été quasiment quatre fois supérieure au même mois de 2018.

Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, féroce critique des politiques de protection de l'environnement, a remis en cause ces chiffres avant de limoger Ricardo Galvao, qu'il a accusé de mentir et de nuire à l'image du Brésil. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #PrayforAmazonia rassemble les photos et messages d'alerte des internautes.

Brazil’s president is doing nothing to stop what is happening with the Amazon Rainforest. My heritage is from Brazil and it is so sad to see what is happening, it looks like a movie, but it is now. Y’all pray for Brazil! #PrayforAmazonia Brazil is destroying Brasil pic.twitter.com/vwpB6jfgLu — Maria (@BarrosThereza) 20 août 2019

"Le présient du Brésil ne fait rien pour arrêter ce qu'il est en train de se passer en Amazonie. Je suis très triste de voir notre héritage partir en fumée. On dirait un film, mais c'est ce qu'il se passe actuellement. Prions pour le Brésil !"

we must stop doing like we see nothing, the amazonia is on fire.

THE MOST IMPORTANT ECOSYSTEM OF THE WORLD IS ON FIRE AND THE PPL DON'T GIVE A FUCK #PrayforAmazonia pic.twitter.com/Dyy0E3qxdA — Mendesovich♥ |Stream Face To Face| (@WantHollandBack) 20 août 2019

"Nous devons arrêter de faire semblant de ne rien voir, l'Amazonie brûle. LE POUMON VERT DE LA PLANETE BRULE ET LES GENS N'EN N'ONT RIEN A FAIRE !"

En Amérique du Sud, le Brésil est le pays le plus touché par les feux de forêt en 2019. Viennent ensuite le Venezuela (26 453) et la Bolivie (16 101).