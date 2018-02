Feuilleton : Rio au rythme du carnaval (5/5)

Ça y est, l'heure est venue : le sambo-drome de Rio commence à se remplir. L'immense avenue dédiée au défilé du carnaval est prête à s'enflammer au rythme de la samba. C'est le grand soir pour Céline et Vincent : ils ont rendez-vous au pied des chars de l'école de Mangueira, dans les coulisses de la procession, pour enfiler leurs costumes un brin épais pour la chaleur carioca.

Hommage à la folie et l’irrévérence

Trois heures avant le défilé, les 3 000 participants de l'école se préparent. Autour d'eux : des clowns, des Indiennes, des drag-queens et des géants dénudés. Le thème de Mangueira prend forme petit à petit, hommage à la folie et l'irrévérence du Carnaval de Rio. Quelques minutes avant l'entrée en scène, tous les regards sont tournés vers la reine et la batterie de Rodrigo. À 4 heures du matin, le défilé a commencé il y a déjà six heures, l'armée de Mangueira entre enfin en piste. Un cortège de 800 mètres de long ovationné dans les gradins.

