Feuilleton : Rio au rythme du carnaval (2/5)

À un mois du carnaval, sur la plage d'Ipanema, Céline et Vincent sont déjà dans l'ambiance. Ces deux Français venus vivre à Rio il y a deux ans vont défiler pour la première fois. Le rêve va bientôt devenir réalité. "Ce que j'attends du carnaval c'est d'être surpris, d'avoir les yeux émerveillés, de me dire 'whaou'", explique Vincent.

La mairie en guerre contre le carnaval

Sous les 40 degrés de l'été austral, chacun se prépare à sa façon. Nous retrouvons Harley, le responsable des achats de la décoration de Mangueira, qui a son carnet de commandes bien rempli. Dans le centre de Rio, les boutiques de déguisements n'ont plus de secrets pour lui. Il a déjà dépensé 300 000 euros rien qu'en accessoires, et il est obligé de faire des économies partout, il n'a plus d'argent. Pourquoi ? Car cette année, le nouveau maire évangélique de Rio a déclaré la guerre au carnaval et a coupé de moitié les budgets alloués aux écoles de samba.







Le JT

Les autres sujets du JT