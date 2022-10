Élection présidentielle au Brésil : Jair Bolsonaro-Lula, deux candidats que tout oppose

FRANCEINFO

L'élection présidentielle au Brésil, dont le second tour avait lieu dimanche 30 octobre, est la plus polarisée de l'histoire moderne du pays.

Dimanche 30 octobre, les Brésiliens ont voté pour le second tour de l'élection présidentielle, à l'issue très incertaine, entre deux candidats que tout oppose. Le président sortant, Jair Bolsonaro, est ouvertement hostile à la culture indigène et aux enjeux climatiques. Son adversaire, Lula, défend de son côté des valeurs de la gauche. Ce dernier est allé voter en chemise blanche, tandis que Jair Bolsonaro a opté pour un tee-shirt aux couleurs du drapeau national.

"Le jour le plus important de ma vie"

Les deux concurrents ont choisi de se montrer confiants. "Si Dieu le veut, on va gagner ce soir, ou mieux encore, le Brésil sera victorieux", a déclaré le candidat d'extrême droite. "C'est le jour le plus important de ma vie", a affirmé de son côté l'ancien président Lula. Le résultat officiel de cette élection, la plus polarisée de l'histoire moderne du Brésil, était attendu dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 octobre.