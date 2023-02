Brésil : une tempête fait au moins 36 morts dans le sud-est du pays

Le bilan est particulièrement meurtrier à Sao Sebastiao, une ville située à 200 km de Sao Paulo, et les autorités redoutent qu'il s'alourdisse encore.

Des précipitations record. Une forte tempête a fait au moins 36 morts dans plusieurs localités côtières de l'Etat de Sao Paulo, au Brésil, pendant le week-end du carnaval, selon les autorités. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des décès ont été enregistrés dans la municipalité de Sao Sebastiao, située à environ 200 km de Sao Paulo, a déclaré le gouvernement local, dimanche 19 février. Plus au nord, dans la ville côtière d'Ubatuba, une petite fille est morte à la suite des fortes pluies, précise-t-il.

Le bilan risque encore de s'alourdir, préviennent les autorités. "Malheureusement, nous allons avoir de nombreux autres décès", a déploré le chef de la Défense civile de l'Etat de Sao Paulo, Henguel Pereira, cité par le quotidien brésilien Folha de S.Paulo. En outre, quelque 228 personnes ont été déplacées et 338 autres évacuées dans cette région du sud-est du pays, où l'état d'urgence a été décrété dans cinq municipalités.

Un enfant de 2 ans sauvé

Le nombre de personnes blessées et disparues n'a toutefois pas encore été précisé par les autorités, toujours à pied d'œuvre pour porter secours aux survivants. Le sauvetage d'un enfant de 2 ans qui était couvert de boue et d'une femme enceinte en train d'accoucher a particulièrement été souligné par les autorités. Les équipes "poursuivent dans la nuit [de dimanche] et tôt [demain] matin les activités de recherche et de sauvetage", a ajouté le gouvernement de Sao Paulo.

"Demain, je me rendrai à Sao Paulo pour voir la région et soutenir les efforts face à cette tragédie", a déclaré sur Twitter le président Luiz Inacio Lula da Silva.

Il se rendra lundi matin dans la zone touchée par la tempête après avoir atterri à Bahia vers 10 heures (14 heures à Paris).