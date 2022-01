Brésil : une falaise s'effondre sur des touristes, huit morts et une trentaine de blessés

Une falaise s'est effondrée sur un lac très fréquenté au Brésil, samedi 8 janvier. Une trentaine de personnes ont été blessées, et huit ont perdu la vie.

Au Brésil, un pan de falaise en suspension s'est détaché et a englouti en quelques secondes un bateau de touristes, samedi 8 janvier. Quelques minutes plus tôt, sur le lac Furnas (Brésil), les touristes admirent les cascades. Quand soudain, un premier éboulement inquiète. Un bateau s'éloigne, tandis que d'autres ne semblent pas prendre conscience du danger. Il se fera percuter par le souffle. Le bilan est lourd : huit morts, une trentaine de blessés, et deux disparus.

La recherche des corps se poursuit

Au lendemain du drame, la recherche des corps se poursuit dans le lac. "Nous effectuons notre travail de recherche à la surface de l'eau, mais aussi dans l'eau avec des plongeurs", a annoncé le colonel Edgar Estevo de Silva, du service de secours de l'État du Minas Gerais. Une alerte aux pluies importantes, recommandant d'éviter les cascades, avait émise par les autorités.