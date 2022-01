Brésil : un pan de falaise s'effondre et coûte la vie à plusieurs personnes

Au Brésil, le samedi 8 janvier, la chute d'un pan de falaise sur des bateaux, qui naviguaient sur un lac réputé et prisé par les touristes, a été mortelle. Le bilan provisoire fait état de 10 morts, et les recherches se poursuivent.

Au Brésil, un pan de falaise s'est détaché et a percuté des bateaux de touristes, samedi 8 janvier. Quelques minutes, plus tôt, les touristes profitaient des décors sur le lac Furnas (Brésil). Soudain, un premier éboulement inquiètant se produit, suivi d'un autre. Les passagers d'un bateau tentent alors de donner l'alerte, en vain. Il est trop tard : un pan entier de la falaise s'effondre, et écrase les bateaux les plus proches. Le bilan est lourd : 10 morts.

Les recherches ont repris

Interrompues durant la nuit, les recherches se sont poursuivies dimanche. "Nous pouvons voir maintenant des débris de bateau, qui ont été touchés dans l'accident", a précisé l'un des pompiers. Les autorités estiment que 20 personnes sont encore disparues. Deux heures avant la catastrophe, la protection civile avait recommandé d'éviter les cascades, en raison des fortes pluies.