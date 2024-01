Brésil : un an après la tentative de coup d'État des partisans de Jair Bolsonaro, le climat politique reste tendu

Il y a un an, une horde de soutiens de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro saccageait la place des Trois-Pouvoirs à Brasilia, la capitale du pays. Un an après l'échec de cette tentative de coup d’État, Lula organise une grande cérémonie pour commémorer une "démocratie inébranlable". Mais alors que des élections municipales sont prévues en 2024, le climat politique reste tendu.

Près de 500 invités sont attendus à cette célébration : des politiciens divers, des militaires et des membres de la société civile. Entre discours et moments symboliques, tout est organisé pour célébrer une démocratie qui l'a échappé belle. Et Lula se veut rassembleur. "Juste après les actes de vandalisme, Lula incarnait la démocratie, explique l'analyste politique Thomas Traumann. Le président espère aujourd'hui récupérer cette envergure institutionnelle afin de se présenter comme le président de tous les Brésiliens, et pas seulement des 51% qui ont voté pour lui. Ça ne sera pas facile."

Une polarisation au-delà du monde politique

Car la polarisation reste forte dans le pays. À titre d'exemple, la plupart des gouverneurs d'opposition invités ne viendront pas à l'événement.

"La polarisation au Brésil va non seulement continuer mais elle va empirer." Thomas Traumann, politologue à franceinfo

"Auparavant, cette polarisation se terminait avec la fin des élections, aujourd'hui elle s'est répandue au-delà du monde politique, poursuit le politologue. Cela se retrouve dans les écoles, au travail ou dans la manière de consommer. Cette polarisation est donc beaucoup plus dangereuse."

Malgré une réponse forte des autorités, les menaces contre la démocratie persistent, notamment parce que les organisateurs et instigateurs de cette tentative de coup d’État échappent pour le moment à toute condamnation.