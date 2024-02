Brésil : près de 3 000 feux en Amazonie en février, un record pour ce mois de l'année

Un chiffre quatre fois plus important que celui relevé en février l'an dernier. Près de 3 000 feux de forêt ont été enregistrés en février en Amazonie brésilienne, un record pour ce mois de l'année depuis le début des relevés en 1999, ont annoncé les autorités, mercredi 28 février. Selon les images satellites de l'Institut brésilien de recherches spatiales (INPE), 2 940 incendies ont été comptabilisés au cours du mois, soit 67% de plus que les 1 761 feux enregistrés en février 2007, le précédent record.

La plus grande forêt tropicale de la planète est l'un des écosystèmes les plus importants au monde pour stabiliser le climat mondial, menacé par le réchauffement causé par l'activité humaine. "Le facteur climatique joue assurément un rôle fondamental" dans cette flambée d'incendies, qui se concentrent dans le nord de la région, a déclaré auprès de l'AFP Ane Alencar, directrice scientifique de l'ONG Institut de recherche environnementale d'Amazonie (IPAM Amazonia). "Nous avons vu la Terre battre record sur record de température. Chaque année est l'année la plus chaude, et c'est en synergie avec les phénomènes climatiques."

L'Amazonie touchée par une grave sécheresse l'an dernier

Une sécheresse historique a frappé l'Amazonie entre juin et novembre 2023. Elle a affecté des millions de personnes dans tout le bassin amazonien, attisé d'énormes incendies de forêt, réduit les principaux cours d'eau et causé des ravages catastrophiques sur la faune. Ce "stress" environnemental, pour Ane Alencar, "produit toutes les conditions nécessaires pour que chaque incendie se transforme en grand incendie". Cependant, "les feux ont probablement été initiés par des personnes dans leurs travaux agricoles", estime-t-elle.

Certains experts ont suggéré que le phénomène météorologique naturel El Nino était à l'origine de la sécheresse de l'an dernier en Amazonie. Une étude des scientifiques du World Weather Attribution (WWA) a toutefois conclu que le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine en était le principal responsable.