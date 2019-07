Brésil : Pourquoi Jair Bolsonaro a refusé de rencontrer Jean-Yves Le Drian ?

En diplomatie, on appelle cela un camouflet. Alors que le ministre des Affaires étrangères devait rencontrer le chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro, lors d'une visite officielle, c'est en fait une humiliation que lui a infligée le président. Au dernier moment, Jair Bolsonaro annule le rendez-vous. L'excuse officielle était celle d'un agenda trop chargé, mais la vraie surprise est arrivée plus tard, lors d'un direct sur Facebook. Au moment du rendez-vous, le président brésilien est alors filmé... chez son coiffeur.

Une revanche pour le G20 ?

Voilà un incident diplomatique parfaitement assumé par le gouvernement du Brésil. "Le président travaille de 4 heures à minuit chaque jour, il faut bien qu'il trouve un peu de temps pour se faire couper les cheveux", a été la seule réponse d'Otavio Do Régo Barros, le porte-parole de la présidence brésilienne. Faut-il y voir des représailles à la suite du bras de fer que se sont livrés les présidents français et brésilien au dernier G20 ? Emmanuel Macron avait alors tenté d'imposer à Jair Bolsonaro beaucoup plus d'efforts en matière d'environnement.

