Brésil : Lula réélu président à 77 ans

Lula a été élu président pour la troisième fois, dimanche 30 octobre. Un retour historique et des millions de partisans qui l’acclament dans les rues de São Paulo (Brésil). La victoire est serrée. Le candidat de gauche récolte 50, 9 % des voix, Jair Bolsonaro, le président sortant, 49,1 %. “C’est un sentiment de soulagement, de joie. On a beaucoup souffert et moi, je suis sortie tous les jours pour militer et essayer de faire basculer l'élection", s’exclame une femme dans la foule dimanche.

Un écart de 2 millions de voix

Lula remercie la foule après sa victoire. “Le Brésil est ma priorité, le peuple est ma cause et combattre la misère est la raison pour laquelle je vivrai jusqu’à la fin de mes jours”, lance-t-il. Jair Bolsonaro a perdu avec un écart de seulement deux millions de voix sur 156 millions d'électeurs, le score le plus serré de l’histoire de la démocratie brésilienne. “Lula ne sera pas en mesure de gouverner. Ses programmes qui incluent l’avortement, la violence et la drogue ne passeront pas l’étape du parlement”, explique un supporter de Bolsonaro. Pour l’heure, Jair Bolsonaro n’a pas encore reconnu sa défaite.