Brésil : les recherches se poursuivent après la rupture d'un barrage

Les chances de retrouver des survivants sont minimes, mais les secouristes ne perdent pas espoir après qu'un barrage minier a cédé pour une raison inconnue. La coulée de boue a tout englouti sur son passage, vue du ciel c'est une rivière de terre et de débris, un mélange d'eau et de déchets miniers qui a dévasté les habitations. Réfugiés sur un toit au moment de la catastrophe, un homme a vu ses voisins disparaître à quelques mètres de lui : "La boue emportait les gens, certains levaient la main pour demander de l'aide, c'était comme un film d'horreur", explique-t-il. C'est l'un des trois barrages d'une mine qui a cédé : un barrage de rétention de déchets miniers, avec une capacité de 12 millions de mètres cube et sa rupture vendredi 25 janvier a déclenché la gigantesque coulée de boue.

450 barrages dans la région

Un nouvel accident qui ravive les craintes autour de la sécurité des barrages miniers au Brésil. "Il y a 450 barrages dans la région et environ 10% d'entre eux ne présentent pas de garanties de stabilité", explique Luiz Jardim Wanderley, géographe spécialiste des mines. L'exploitant est un des géants de l'industrie minière au Brésil et c'est à cette entreprise que les familles de disparus réclament des informations. La catastrophe a fait plus de 30 morts, près de 300 personnes sont toujours portées disparues.

