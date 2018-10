Brésil: la montée de Jair Bolsonaro inquiète

Dimanche 7 octobre se tiendra le premier tour des élections présidentielles au Brésil. Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro est en tête des sondages. En septembre dernier, il avait été poignardé au milieu de ses sympathisants. Depuis, la mobilisation est toujours croissante. Le candidat, en convalescence, est apparu sur les réseaux sociaux depuis son salon et est persuadé de l'emporter.

Un discours populiste de plus en plus écouté

À la veille du vote, le sulfureux candidat joue la provocation. Alors que ses adversaires se retrouvent pour un débat télévisé, il accorde une interview à son domicile. Son principal rival, Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs (PT), a en particulier dénoncé l'absence de Jair Bolsonaro. Son discours populiste et tonitruant rencontre de plus en plus d'échos, en particulier son programme de lutte contre la corruption et l'insécurité. Surnommé dans son pays le "Trump brésilien", il atteint plus de 30% d'intentions de vote. Pour le scrutin, par mesure de sécurité, 200 000 hommes seront postés devant les bureaux de vote.

